Посетитель Третьяковки решил получше рассмотреть Репина и поднял переполох

Включилась сигнализация, охранники закрыли Третьяковку на вход и выход. К месту случившегося направился сотрудник Росгвардии с резиновой дубинкой и в каске.

После короткой проверки работу выставки возобновили.

Отмечается, что картины «Иван Грозный и сын его Иван» в экспозиции нет. В прошлом году полотно повредил вандал, сейчас его готовят к реставрации. Вместо него на стене помещена мини-репродукция.

За последний год в Третьяковской галерее случилось несколько происшествий. 20 марта по залам прогулялся в одних трусах художник-перформер. В конце января 2019-го украли полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри».