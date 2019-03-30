Борцы греко-римского стиля завоевали на 11 медалей

Больше всего золота эстонские спортсмены получили в соревнованиях юношей 2004-05 годов рождения, где первенствовали Юхан Кристюхан (38кг), Макс Христюк (41кг), Егор Моисеенко (75кг) и Расмус Лийсма (85кг). Бронзу добавил Артур Еремеев (52кг).

Также медали наши спортсмены завоевали и в соревновании борцов в категории 2006 года рождения и младше, где завоеваны по два золота и серебра.