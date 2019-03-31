Президент Кальюлайд созывает заседание Рийгикогу

"Надеюсь, что каждый депутат, получивший от народа мандат, тщательно подумает о том, в чем состоит его ответственность. Представитель народа свободен в своем мандате. Он не отвечает перед сторонниками своей партии, перед главой фракции и даже перед жителями определенного региона. Прежде всего, каждый депутат несет ответственность перед народом Эстонии, ответственность перед нашим государством. Ответственность за то, чтобы принципы нашей Конституции уважали, чтобы защищали свободы и ценности, дорогие нашему народу и нашей стране. Надеюсь, у парламентского состава, который соберется в четверг, хватит желания сосредоточиться на том, что нас связывает и объединяет и поведет нас дальше как общество", - подчеркнула глава государства.