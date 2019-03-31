Галерея: на час весь мир погрузился во тьму

Цель «Часа Земли» заключается в том, чтобы снизить количество диоксида углекислого газа в атмосфере Земли и заставить людей больше задумываться об охране окружающей среды. Традиция проведения «Часа Земли» получила свое начало в 2007 году в Сиднее, когда 2,2 миллиона семей погасили свет на один час.