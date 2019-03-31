Мать делает селфи с ребенком. ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Как бы вы к этому ни относились, но надо признать, что ваши родители тоже освоили соцсети и не собираются с ними расставаться.

Это, конечно, неплохо - иметь еще одну возможность для общения с ними. Тем более забавно наблюдать, как они делают селфи или пользуются эмодзи.

Но если они размещают ваши фотографии без разрешения и понимания того, как работают установки приватности, то означает ли это, что они вышли за рамки допустимого? И как можно убедить их удалить ваши фотографии из своей ленты?

Родительство-вредительство?

"Шерентинг" - новый термин (от английского слова parenting - воспитывать и глагола to share - делиться, размещать в интернете), который как раз описывает этот тренд, когда родители выкладывают в соцсети фотографии и пересказывают случаи из жизни своих детей.

На этой неделе тренд снова стал активно обсуждаться после того, как американская актриса Гвинет Пэлтроу разместила свое селфи с дочерью с горнолыжного курорта.

Фотография собрала более 150 тысяч лайков. Однако дочь, Эппл Мартин, это не порадовало.

В своем закрытом "Инстаграм"-аккаунте она написала: "Мам, мы же это обсуждали. Ты не можешь ничего постить без моего разрешения". Пэлтроу на это ответила: "Там даже лица твоего не видно!".

Многие поклонники актрисы посчитали, что она как мать имеет полное право делиться фотографиями своей дочери. Но были и те, кто вспомнил о праве детей на личную жизнь.

Почему многих расстраивает "шерентинг"?

Ирония ситуации состоит в том, что по правилам большинства соцсетей, дети не имеют права создавать там собственные аккаунты до достижения 13 лет.

Это означает, что те из них, кто соблюдает правила, не знают, что творится у них за спиной. А после регистрации в соцсетях могут оказаться в шоке от собственных фотографий, которые годами публиковали их родители.

19-летний испанский программист Конрад Итурбе признается, что он как обухом получил по голове в 14 лет, когда понял, что его родители выкладывали его фотографии в соцсети.

"У моей мамы был "Инстаграм" еще до того, как у меня появился телефон, так что я даже не догадывался, что мои фото где-то размещены, - рассказал он Би-би-си. - Я не люблю выкладывать свои фотографии в соцсети, я их даже не размещаю у себя в "Инстаграме". Поэтому когда я подписался на аккаунт своей матери и увидел их у нее в профиле, то сказал ей, чтобы она их удалила: "Я же не давал тебе разрешения".

Ему это показалось вторжением в личное пространство. Особенно ему не понравился тот факт, что там были фотографии его маленького, а профиль его матери на "Инстаграме" был открыт для всех.

"Я не хотел, чтобы фотки из моего детства были выставлены на всеобщее обозрение, это очень личная вещь", - говорит он.

Его также беспокоит, что с помощью технологии распознавания лиц люди смогут отслеживать его и в более позднем возрасте.

Соне Бохари 14 лет, она живет в США. Соня столкнулась с той же проблемой, когда впервые зарегистрировалась в "Твиттере" и "Фейсбуке".

"Когда я впервые увидела фотографии, которые она [мать] размещала на "Фейсбуке" в течение многих лет, мне стало страшно стыдно. И еще я почувствовала, что меня предали", - написала она в журнале Fast Company.

"В ее [матери] открытом профиле в "Фейсбуке" были выложены все неловкие моменты моего детства: письмо, которое я написала зубной фее в пять лет, фотки меня плачущей и даже снимки, когда мне было 12-13 лет, о которых я вообще не знала", - написала девушка.

Шерентинг вызывает беспокойство не у всех. Шарлотте Кристи 23 года. Она учится в Лондоне и считает, что это нормально.

Ей было 13 лет, когда ее мама начала выкладывать ее фотографии на "Фейсбук".

"Каждый раз, когда она меня "тегала", это попадало в мою ленту, так что все сразу это могли увидеть. Мне было от этого неловко, но я не была так уж расстроена, чтобы просить ее это убрать", - рассказывает Шарлотта.

"Мне кажется, мы живем в обществе, где всем хочется, чтобы их фотографии были как можно привлекательнее, но если моя мама размещает какую-то мою не очень уж привлекательную фотку, то это меня не так уж беспокоит. По-моему, я столько же ее фоток пощу, сколько она моих. Мне кажется, это нормальная вещь - показывать фотографии. И я не думаю, что она должна просить у меня разрешения: она же моя мама", - рассуждает девушка.

Чем опасен шерентинг?

Сару [имя изменено], 29-летнюю медработницу из Гонконга, больше всего беспокоил вопрос потенциального вторжения в ее частную жизнь.

"Когда мне был 21 год, моя мама отметила меня в своем посте на "Фейсбуке", и я увидела, что она выложила целую кучу моих фотографий: от самых первых до тех, где мне 20 лет, - рассказала она в интервью Би-би-си. - У нее была открытая для всех страница, поэтому мне показалось, что это небезопасно. Я не хотела, чтобы мои детские фотографии были доступны всем, и я знала, что в "Гугле" вы можете узнать чье-то имя по фотографиям этого человека. А чем больше моих снимков она выложит, тем больше будет материала компаний, собирающих [личную] информацию".

Профессор Андра Сийбак, занимающаяся теорией массовых коммуникаций в Тартуском университете в Эстонии, провела уже несколько исследований шерентинга.

В ходе одного из них, в котором участвовали эстонские дети в возрасте от 9 до 13 лет, она обнаружила, что им нравилось, когда их родители постили что-то хорошее. Однако обнаружились большие расхождения в том, что дети и их родители считали хорошей фотографией.

"Дети не хотели, чтобы их родители публиковали какие-то их непривлекательные фотографии, например, если волосы были растрепаны или на ребенке была одежда, которая ему или ей не нравилась. Во многих случаях родители не видели в этом большой проблемы. Однако что касается детей этого возраста, то это смогло серьезно повлиять на их самовосприятие и даже привести к их травле в интернете", - полагает профессор.

Еще один риск шерентинга - "цифровое похищение", когда незнакомые лица скачивают доступные в публичном пространстве фото детей и используют их в своих, часто преступных, целях.

Должны ли родители серьезнее относиться к этой проблеме?

Как указывает профессор Сийбак, многие родители полагают, что они, будучи взрослыми, несут ответственность за своих детей и не нуждаются в их разрешении в том случае, если полагают, что размещенные ими фотографии не наносят вреда.

Вместе с тем она отмечает, что родители, безусловно, должны принять во внимание вопрос соблюдения права своего ребенка на личную жизнь.

"Просто разговор о том, какие фотографии нравятся вашим детям и можно ли их публиковать, поможет наладить отношения", - напоминает она.

Родители часто устанавливают серьезную интернет-защиту в том, что касается использования ребенком интернета. Но получается, что эти правила применимы только к детям, но не к родителям.

Собеседники Би-би-си Конрад и Сара говорят, что родители поначалу отмахнулись от их опасений - отчасти из-за непонимания настроек приватности в интернете.

"Сначала моя мама просто посмеялась и сказала: "Никто их не увидит - это просто для друзей" несмотря на то, что ее профиль был открытым для всех", - говорит Конрад.

После того, как он объяснил своей маме все нюансы, она вникла в ситуацию и теперь всякий раз спрашивает его разрешения перед тем, как что-либо опубликовать.

У Сары был иной опыт: ее мать поначалу была обижена требованием дочери изменить настройки в своем аккаунте.

"Она сказала, что гордится мной и хочет поделиться этим в интернете… Когда я попыталась объяснить ей [свои опасения по поводу настроек приватности], она не поняла и сказала, что "в интернете и так все мониторится". Мне кажется, далеко не все родители так уж хорошо разбираются в вопросах безопасности в интернете, поскольку их поколение росло без интернета", - говорит девушка.

В конце концов, мать Сары согласилась изменить свои установки приватности, дав доступ только друзьям, хотя у нее их на "Фейсбуке" более тысячи. С большинством из них она не знакома лично, говорит ее дочь: "Так что в каком-то смысле это все равно публично".

"Когда она меня отмечала в своем посте, я начинала получать запросы в друзья от ее друзей, но я тут же отказывала. Это счастье, что она пока не умеет пользоваться "Инстаграмом"!" - говорит Сара.

Как убедить своих родителей изменить установки?

Это непросто, особенно учитывая, что нет никаких юридических оснований запретить им публиковать ваши фотографии. Чаще всего помогает убеждение.

Конрад советует воззвать к их чувству сострадания, чтобы они почувствовали себя на вашем месте.

"Я бы сказал: как бы ты почувствовала себя, если бы мои бабушка с дедушкой поместили бы твои фотографии, где ты делаешь нечто нелепое, на первой полосе газеты? В старые времена фотографии забывались, терялись, а сейчас они повсюду в интернете и остаются там навсегда", - пересказывает он свои доводы.

В то же время Сара добавляет: "Я пришла к выводу, что лучше всего просто оперировать фактами и не прибегать к эмоциям. Когда я давила на эмоции (говорила маме, что я ужасно выгляжу на детских снимках или что эти фотки неприличные, потому что я там полуголая), она обычно отвечала: "Но люди наверняка подумают: "Какая милашка!". Однако после того, как я провела ей ликбез по поводу безопасности в интернете и того, что мы не знаем, как люди могут использовать наши фотографии, моя мама согласилась что нужно быть осторожнее".

Ее мама, впрочем, по-прежнему выкладывает в соцсети фотографии без согласования с Сарой, но поскольку Сара убедилась в том, что настройки приватности у мамы изменились, то она согласилась на этот компромисс. К этому она добавила свое собственное решение.

"Я поменяла свои установки приватности так, что мои друзья теперь не могут видеть фотографии, на которых меня отметила мама", - рассказывает Сара.

Она признает, что для многих родителей размещение в соцсетях фотографий детей - это в какой-то мере способ выразить свою любовь.