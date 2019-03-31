Во многих непальских ресторанах Финляндии грубо нарушают права работников

Газета Helsingin Sanomat изучила условия труда работников непальских ресторанов. Газета, в частности, провела интервью 15 бывших и нынешних работников непальских ресторанов. Рассказы в большей мере совпадали.

Сотрудники ресторанов, в частности, должны работать до 16 часов в день, но платят им намного меньше, чем предусмотрено трудовыми договорами.

Житель Непала, чтобы попасть на работу в Финляндию, как правило, должен выплатить владельцу ресторана сумму даже превышающую 10 000 евро. У многих таких денег нет, в результате чего они вынуждены погашать часть долгов работой.

Как пишет газета, большая часть владельцев ресторанов приехали из одного и того же региона, и поэтому у них очень тесные связи. В результате работник, который разоблачает властям нарушения, больше уже не получает работу ни в одном непальском или южноазиатском ресторане.

По словам эксперта Центральной криминальной полиции Финляндии Туйи Хиетаниеми, эксплуатация работников в непальских ресторанах является весьма распространенным явлением.

"Работники выплачивают большие суммы, чтобы попасть сюда. Потом они живут здесь в плачевных условиях и работают чрезмерно. Жертвы не осмеливаются говорить об этом", - говорит Хиетаниеми в интервью газете.

Власти, отвечающие за контроль над ресторанным бизнесом, редко замечают нарушения. Региональное управление органов государственной власти Avi сообщает HS, что документы у ресторанов обычно соответствуют правилам, а работники боятся говорить о проблемах.

Работнику, например, могут выплачивать нормальную зарплату на его счет, но на самом деле банковским счетом пользуется работодатель.

Ассоциация гостиничного и ресторанного дела: клиенту трудно оценить ситуацию

Исполнительный директор Ассоциации гостиничного и ресторанного дела MaRa Тимо Лаппи говорит, что сведения, опубликованные в HS, стали для него неожиданностью.

По словам Лаппи, на основе данных налоговых властей и органов власти по защите труда известно, что в ресторанах, основанных иммигрантами, наблюдается больше нарушений, связанных с выплатой налогов и соблюдением условий труда. По его словам, ничто не указывало на то, что в непальских ресторанах так много проблем.

Лаппи напоминает, что среди владельцев этнических ресторанов также много тех, которые хотят соблюдать все правила.

Потребителю трудно оценивать условия труда работников ресторана. "Следует обратить внимание на две вещи: если в ресторане постоянно продается еда по слишком низкой цене, все не может быть в порядке. Во-вторых, всегда можно просить чек. Хотя простой клиент даже по этим признакам не может определить, платят ли сотрудникам как следует", - отмечает Тимо Лаппи.

Он отмечает, что MaRa уже давно просит власти сосредоточить контроль на ресторанах, в отношении которых имеются подозрения. В то же время можно было бы реже проводить проверки ресторанов, в которых никогда не было проблем.