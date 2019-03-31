Галерея: угроза взрыва в торговых центрах Viru, Kristiine и Rocca al Mare, посетителей эвакуируют
Сегодня, 31 марта, в торговые центры Viru, Kristiine и Rocca al Mare в Таллинне поступили сообщения об угрозе взрыва.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Барбары Лихтфельдт, в торговые центры отправили электронные письма с угрозой.
В торговых центрах была проведена эвакуация, они были оцеплены полицией и ограждены лентами. Саперы проверяют здания, полиция занимается выяснением личности человека, который разослал угрозы.