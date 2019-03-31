Вс, 31.03.2019
В Европейском союзе нет диктата одной идеологии и уже тем более одной партии. Кармо Тюйр
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Галерея: угроза взрыва в торговых центрах Viru, Kristiine и Rocca al Mare, посетителей эвакуируют

Галерея: угроза взрыва в торговых центрах Viru, Kristiine и Rocca al Mare, посетителей эвакуируют
Дополнено!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сегодня, 31 марта, в торговые центры Viru, Kristiine и Rocca al Mare в Таллинне поступили сообщения об угрозе взрыва.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры Барбары Лихтфельдт, в торговые центры отправили электронные письма с угрозой.

В торговых центрах была проведена эвакуация, они были оцеплены полицией  и ограждены лентами. Саперы проверяют здания, полиция занимается выяснением личности человека, который разослал угрозы. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ