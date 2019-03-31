"За свободу, против лжи!": призыв к национализму сделал то, что не сделали 20 лет интеграции

В воскресенье акции против создаваемой правящей коалиции проходят наряду с Таллинном и Тарту также перед посольствами Эстонии в Лондоне, Берлине и Стокгольме.

В Таллинне и Тарту акции проходят под названием «За свободу, против лжи!». Организаторы призвали людей собраться в полдень воскресенья, чтобы выступить против политиков, которые, по словам внепартийной гражданской инициативы, угрожают ограничить всеобщие свободы. Акции пройдут в старом городе Таллинна и на Ратушной площади в Тарту.

«Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией "Отечество" и Эстонской консервативной народной партией (EKRE) ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого, - сообщили организаторы. - Мы желаем, чтобы политики уважали эстонскую конституцию, дающую определение основам нашего государства».

«Согласно конституции, никого нельзя дискриминировать из-за национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений. Нас беспокоит, что в потенциальное правительство Эстонии вовлекается партия, чья нескрываемая риторика работает во вред принципам конституции. Соберемся вместе и скажем: "За свободу, против лжи!"» - говорится в призыве.

Акция началась перед Вирускими воротами, оттуда участники пройдут по Ратушной площади на площадь Вабадузе. На акции выступят в том числе культурные деятели и гражданские активисты.