Таави Рыйвас назвал костяк намечающейся коалиции осью зла

«Уже четыре недели Центристской партии был доступен и альтернативный вариант: принять участие в коалиции, костяком которой не является ось зла, а главной сплачивающей силой — не разобщающая людей политика», - заявил Рыйвас.

«Нет, Юри. Кая не опоздала со своим предложением на три недели, - написал Рыйвас в ответ на прозвучавшие в субботу слова премьер-министра Юри Ратаса, что председатель Партии реформ Кая Каллас якобы серьезно опоздала, повторно обратившись к Центристской партии с предложением сформировать коалицию. - Кая вежливо напомнила о прозвучавшем еще три с половиной недели назад предложении сформировать правящую коалицию, которая на самом деле соответствует ожиданиям народа».