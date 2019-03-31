Выборы президента Украины: в посольстве в Таллинне уже проголосовали полтысячи человек

«На 12 часов (избирательная) активность 420 человек, но людей очень много, я думаю, что за это время 500 уже есть, может, и больше», - сообщили BNS в посольстве Украины около половины первого.

Как сообщила BNS глава избирательной комиссии посольства, возможностью проголосовать на данный момент воспользовались как постоянные жители страны и работающие в Эстонии украинцы, так и временно находящиеся в стране люди. «Приезжают со всей Эстонии, из любых городов. Приезжают даже люди, которые здесь временно в Эстонии — на лечении, на отдыхе. У них тоже есть возможность и есть талоны, которые специально оформили, и они приезжают тоже и голосуют».

В воскресенье проходят выборы президента Украины. Наблюдателями на выборах выступают в том числе члены делегации Эстонии в ПА ОБСЕ Яанус Марранди и Мати Райдма. Члены эстонской делегации находятся в столице государства Киеве и его окрестностях.