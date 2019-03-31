Внимание, путешественники: рижский аэропорт предложит летом более сотни новых направлений

Сегодня в аэропорту открыты первые два новых маршрута - латвийская авиакомпания airBaltic начинает полеты в Дублин (Ирландия) и Штутгарт (Германия). В целом в летний сезон 2019 года, который продлится до октября, из аэропорта "Рига" будут открыты семь новых маршрутов: airBaltic с 1 апреля начнет летать во Львов (Украина), с 11 мая в Кос (Греция), с 12 мая на остров Менорку, а ирландская авиакомпания Ryanair 2 апреля начнет полеты в Прагу.