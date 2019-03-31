Продавец топлива: одним подорожанием 95-го бензина не обойдется
С понедельника в продающихся на заправках 95-м бензине увеличатся объемы биодобавок, что повлечет за собой повышение цен. По словам продавца топлива Алана Вахта, очевидно, что рано или поздно вырастет цена и на 98-й бензин. Или они поднимут ее сами, пишет Postimees.
Эстония - последняя страна Европейского союза, которая начала внедрять добавление биоприсадок, что привело к первым изменениям в мае прошлого года, когда, согласно закону, литр моторного бензина и дизельного топлива должен был содержать в себе как минимум 3,1 процента биотоплива. Уже завтра будет сделан следующий шаг, в результате которого литр 95 бензина будет содержать 6,4 процента биотоплива.
Член правления Alexela Алан Вахт посчитал, что добавление биодобавок, то есть этанола, должно поднять стоимость литра на один цент. Стоит отметить, что Министерство экономики и коммуникаций считает, что цена вырастет на 0,5 цента. В то же время следует подчеркнуть, что цены как на биотопливо, так и на моторный бензин и дизельное топливо зависят от текущей ситуации на мировом рынке, поэтому повышение цен может не произойти.
Но Вахт приводит другой интересный аргумент. Добавление этанола уменьшит в литре бензина содержание энергии на 3,2 процента. Это также принесет дополнительное увеличение расходов. Например, с полным баком можно будет проехать меньше километров. Это, по словам Вахта, увеличит скрытый финансовый расход уже на 4,3 цента за литр. Это означает, что если платить за 95-й бензин на заправке 1,34 евро за литр, то реальная цена литра бензина составит 1,382 цента. Это, безусловно, гипотетическая цена, если другие переменные (цена на нефть, налоги) останутся прежними.
Цену поднимает сеть заправок или государство?
Интересно то, что Вахт уже раздумывает над тем, что скоро поднимется цена и на 98-й бензин, в который закон не требует добавлять биодобавки. Вахт прогнозирует два сценария. Первый: поскольку 95-й бензин станет дороже, он скоро догонит по цене 98-й бензин, который, как правило, на несколько центов дороже. Напомним, что содержание энергии в 95-м из-за этанола уменьшится, поэтому автовладельцы станут массово приобретать 98-й, в котором нет этанола.
Это значит, что цель государства – подтолкнуть людей к использованию экологического топлива - осталась бы недостигнутой. Поскольку в транспортном секторе не будут достигнуты климатические цели, государство может ожидать штраф. Решение? Государство введет требование добавлять биодобавки и в 98-й бензин, что вновь приведет к разнице в цене. По словам Вахта, это довольно правдоподобный сценарий. В то же время цена в этом случае не поднимется сразу, поскольку требования будут введены в силу, вероятно, через год.
Второй вариант намного проще. Продавцы топлива поднимут цену на 98-й бензин «просто так», поскольку общественность уже подготовлена к тому, что цены на топливо будут расти. Также автовладельцы привыкли, что 98-й стоит на несколько центов дороже. Хотя закон этого не требует, такое решение, вероятно, придется по душе государству (поскольку люди начнут покупать экологический 95-й — прим.ред.) и заправкам. Вахт, который работает в Alexela, не исключает такого развития событий.
Отдельный вопрос, по его словам, удастся ли это сделать, поскольку конкуренция между розничными торговцами жесткая. Это не позволит держать цену искусственно высокой. Он сказал, что уже есть сети заправок, которые проводят рекламную кампанию для 98-го бензина. Это не совпадает с тем, что планируется значительный рост цен.
На заправках изменится маркировка
Вступающий с завтрашнего дня новый порядок изменит на заправках и маркировки. Вахт сказал, что новые знаки E10 (означает, что в литре содержится 5-10 процентов этанола) появятся на заправках в течение апреля, крайний срок — 1 мая.
Это в свою очередь не означает, что исчезнет старая маркировка. 95, 98 и D останутся, к ним просто добавятся новые обозначения биосодержания. «Идея в том, что если в Эстонии привыкли к слову „diisel“, то во многих странах используется слов „gasoil“, а теперь создана общая маркировка, которую будут приклеивать на крышку топливного бака», - объяснил Вахт.
Кому нужно это биотопливо?
Вахт сказал, что до сих пор недостаточно говорили о причинах, почему биотопливо вообще нужно и в чем его польза. «Важно понимать, что внедрение биотоплива связано с желанием сократить выбросы парниковых газов, поскольку эти газы вызывают глобальное потепление. К сожалению, это самая серьезная проблема человечества», - рассказывает Вахт в своем блоге.
По данным Европейской комиссии, транспортный сектор обеспечивает 25 процентов выбросов парниковых газов в Европе и является основным источником загрязнения воздуха в городах. По сравнению с 1970 годом выбросы CO2 в транспортном секторе увеличились более чем вдвое.
Бензин с биодобавками подходит всем автомобилям?
Моторный бензин Е10 подходит всем новым автомобилям, а вот у старых могут возникнуть проблемы. «Этанол будет грызть резину и если в старых машинах, с бензиновыми двигателями в топливной системе использовались резиновые детали, однажды автомобиль сломается. Это – проблема этанола. Новые машины созданы устойчивыми к этанолу. Я не форсировал бы эту проблему, поскольку тема биоприсадок актуальна с середины 2000-х годов, и мы являемся самой последней страной ЕС, которая переходит на биотопливо. В остальных странах через это уже прошли, и проблем не возникло», - объяснил Вахт.
Для проверки пригодность E10 для других транспортных средств, Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) подготовил таблицу: