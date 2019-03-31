Продавец топлива: одним подорожанием 95-го бензина не обойдется

Эстония - последняя страна Европейского союза, которая начала внедрять добавление биоприсадок, что привело к первым изменениям в мае прошлого года, когда, согласно закону, литр моторного бензина и дизельного топлива должен был содержать в себе как минимум 3,1 процента биотоплива. Уже завтра будет сделан следующий шаг, в результате которого литр 95 бензина будет содержать 6,4 процента биотоплива.

Член правления Alexela Алан Вахт посчитал, что добавление биодобавок, то есть этанола, должно поднять стоимость литра на один цент. Стоит отметить, что Министерство экономики и коммуникаций считает, что цена вырастет на 0,5 цента. В то же время следует подчеркнуть, что цены как на биотопливо, так и на моторный бензин и дизельное топливо зависят от текущей ситуации на мировом рынке, поэтому повышение цен может не произойти.

Но Вахт приводит другой интересный аргумент. Добавление этанола уменьшит в литре бензина содержание энергии на 3,2 процента. Это также принесет дополнительное увеличение расходов. Например, с полным баком можно будет проехать меньше километров. Это, по словам Вахта, увеличит скрытый финансовый расход уже на 4,3 цента за литр. Это означает, что если платить за 95-й бензин на заправке 1,34 евро за литр, то реальная цена литра бензина составит 1,382 цента. Это, безусловно, гипотетическая цена, если другие переменные (цена на нефть, налоги) останутся прежними.

Цену поднимает сеть заправок или государство?

Интересно то, что Вахт уже раздумывает над тем, что скоро поднимется цена и на 98-й бензин, в который закон не требует добавлять биодобавки. Вахт прогнозирует два сценария. Первый: поскольку 95-й бензин станет дороже, он скоро догонит по цене 98-й бензин, который, как правило, на несколько центов дороже. Напомним, что содержание энергии в 95-м из-за этанола уменьшится, поэтому автовладельцы станут массово приобретать 98-й, в котором нет этанола.

Это значит, что цель государства – подтолкнуть людей к использованию экологического топлива - осталась бы недостигнутой. Поскольку в транспортном секторе не будут достигнуты климатические цели, государство может ожидать штраф. Решение? Государство введет требование добавлять биодобавки и в 98-й бензин, что вновь приведет к разнице в цене. По словам Вахта, это довольно правдоподобный сценарий. В то же время цена в этом случае не поднимется сразу, поскольку требования будут введены в силу, вероятно, через год.