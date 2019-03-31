Скованные наручниками влюбленные вызвали на помощь полицию

Пара вызвала полицию, чтобы освободиться от наручников. У полиции это не первый вызов, когда приходится освобождать добровольно сковавших себя людей, сообщает Tartu Postimees .

Полиция для избежания подобных инцидентов опубликовала в соцсетях призыв: «Дорогие влюбленные и другие озорники, для избежания неловких ситуаций прежде, чем надеть наручники, потратьте немного времени и положите ключи в надежное место, где вы их сможете найти».