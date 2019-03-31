Вс, 31.03.2019
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  • Скованные наручниками влюбленные вызвали на помощь полицию

Скованные наручниками влюбленные вызвали на помощь полицию

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Наручники.

ФОТО: Elmo Riig

Вчера вечером в полицию поступило сообщение, что в Тарту в помощи нуждается пара, которая прикована наручниками друг к другу. Когда влюбленные стали искать ключи, выяснилось, что они пропали. 

Пара вызвала полицию, чтобы освободиться от наручников. У полиции это не первый вызов, когда приходится освобождать добровольно сковавших себя людей, сообщает Tartu Postimees.

Полиция для избежания подобных инцидентов опубликовала в соцсетях призыв: «Дорогие влюбленные и другие озорники, для избежания неловких ситуаций прежде, чем надеть наручники, потратьте немного времени и положите ключи в надежное место, где вы их сможете найти».

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