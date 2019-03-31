Клиентов Elisa ждут большие перемены

Elisa Teleteenused AS обновляет с первого мая 2019 года интернет-пакеты и прейскурант, а также позволит всем клиентам подключиться к ТВ-услуге Elisa Elamus.

Также с первого мая изменится размер месячной платы за Klassik TV. "Мы сравняем цены на Elisa Elamus и Elisa Klassik, поэтому пакеты Klassik подорожают на 1,99 евро", - сообщило предприятие.

Что касается домашнего кабельного интернета, Elisa обновит старые интернет-пакеты и увеличит скорость загрузки. В связи с этим для некоторых клиентов месячная плата увеличится на 1-2 евро.

Все клиенты, которых коснутся изменения, получат персональные уведомления.