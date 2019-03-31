Клиентов Elisa ждут большие перемены

Телекоммуникационная компания Elisa с первого мая поднимает цены на многие услуги, связанные с интернетом и телевидением, а также - часть цен на мобильные пакеты, передает Tehnika.
Elisa Teleteenused AS обновляет с первого мая 2019 года интернет-пакеты и прейскурант, а также позволит всем клиентам подключиться к ТВ-услуге Elisa Elamus.
Также с первого мая изменится размер месячной платы за Klassik TV. "Мы сравняем цены на Elisa Elamus и Elisa Klassik, поэтому пакеты Klassik подорожают на 1,99 евро", - сообщило предприятие.
Что касается домашнего кабельного интернета, Elisa обновит старые интернет-пакеты и увеличит скорость загрузки. В связи с этим для некоторых клиентов месячная плата увеличится на 1-2 евро.
Все клиенты, которых коснутся изменения, получат персональные уведомления.
Один клиент мобильного интернета сообщил Postimees, что, согласно письму Elisa, рост цен составил 2,99 евро.