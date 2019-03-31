Вс, 31.03.2019
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Клиентов Elisa ждут большие перемены

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Elisa. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Телекоммуникационная компания Elisa с первого мая поднимает цены на многие услуги, связанные с интернетом и телевидением, а также - часть цен на мобильные пакеты, передает Tehnika.

Elisa Teleteenused AS обновляет с первого мая 2019 года интернет-пакеты и прейскурант, а также позволит всем клиентам подключиться к ТВ-услуге Elisa Elamus.

Также с первого мая изменится размер месячной платы за Klassik TV. "Мы сравняем цены на Elisa Elamus и Elisa Klassik, поэтому пакеты Klassik подорожают на 1,99 евро", - сообщило предприятие.

Что касается домашнего кабельного интернета, Elisa обновит старые интернет-пакеты и увеличит скорость загрузки. В связи с этим для некоторых клиентов месячная плата увеличится на 1-2 евро.

Все клиенты, которых коснутся изменения, получат персональные уведомления.

Один клиент мобильного интернета сообщил Postimees, что, согласно письму Elisa, рост цен составил 2,99 евро.

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