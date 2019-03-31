Сторонник EKRE: я хотел быть женщиной, но меня излечили

Сегодня против проходившего в Таллинне митинга "За свободу, против лжи!" вышел громогласно протестовать молодой человек, который рассказал, почему ему не нравятся гомосексуалы.
Еще до того, как несколько сотен человек направились к Вируским воротам, всеобщее внимание привлекли трое молодых людей с желтым флагом. Самый словоохотливый из них - Каймар - сказал, что не понимает, против чего люди сегодня вышли протестовать на улицы. "Они хотят свободы, но мы (EKRE - ред.) ведь не за социализм", - сказал молодой человек, являющийся членом Эстонской консервативной народной партии.
Поскольку на митинге развевались и флаги, окрашенные в цвета радуги, молодой человек решил поделиться, почему ему не нравятся гомосексуалы. "Я хотел стать женщиной, но меня излечили", - заявил он.
По его словам, желание быть женщиной появилось у него в 17 лет. Каймар начал краситься и носить женскую одежду. Проблемы, по его словам, начались, когда он начал служить в Силах обороны. "Тогда меня излечили с помощью таблеток и консультаций. Это была такая же болезнь, как пиромания", - считает он.
Кроме того, Каймар утверждает, что его изнасиловали два гомосексуала. "Мне не нравятся геи, потому что они насилуют. Я подал заявление в полицию, но выяснилось, что это было консенсусное изнасилование", - сказал он.
Размахивавшая желтым флагом и кричавшая на участников митинга компания из трех человек привлекла и внимание полиции. После нескольких минут разговора им разрешили продолжить выражать протест против митинга.
Сегодня в полдень в Таллинне и в Тарту прошли акции «За свободу, против лжи!». Жители Эстонии вышли с плакатами, чтобы выразить свое недовольство создающейся коалицией центристов, "Отечества" и EKRE. Организаторы митинга призвали людей выступить против политиков, которые, по словам внепартийной гражданской инициативы, угрожают ограничить всеобщие свободы.