Сторонник EKRE: я хотел быть женщиной, но меня излечили

Еще до того, как несколько сотен человек направились к Вируским воротам, всеобщее внимание привлекли трое молодых людей с желтым флагом. Самый словоохотливый из них - Каймар - сказал, что не понимает, против чего люди сегодня вышли протестовать на улицы. "Они хотят свободы, но мы (EKRE - ред.) ведь не за социализм", - сказал молодой человек, являющийся членом Эстонской консервативной народной партии.

Поскольку на митинге развевались и флаги, окрашенные в цвета радуги, молодой человек решил поделиться, почему ему не нравятся гомосексуалы. "Я хотел стать женщиной, но меня излечили", - заявил он.

По его словам, желание быть женщиной появилось у него в 17 лет. Каймар начал краситься и носить женскую одежду. Проблемы, по его словам, начались, когда он начал служить в Силах обороны. "Тогда меня излечили с помощью таблеток и консультаций. Это была такая же болезнь, как пиромания", - считает он.

Кроме того, Каймар утверждает, что его изнасиловали два гомосексуала. "Мне не нравятся геи, потому что они насилуют. Я подал заявление в полицию, но выяснилось, что это было консенсусное изнасилование", - сказал он.

Размахивавшая желтым флагом и кричавшая на участников митинга компания из трех человек привлекла и внимание полиции. После нескольких минут разговора им разрешили продолжить выражать протест против митинга.