Ветеранов эстонского биатлона проводили из спорта шампанским на финише

В трудных погодных условиях проходила последняя гонка чемпионата Эстонии по биатлону, последней эта гонка оказалась и для Роланда Лессинга и Каури Кыйва. Оба заслуженных биатлониста закончили выступления в большом спорте.
Соревнования проводились на 600-метровом круге, к тому же был сокращен и штрафной круг. Всем спортсменам можно было пользоваться одним дополнительным патроном на каждом стрельбище. В сложных погодных условиях победу одержал Калев Эрмитс, вторым и третьим стали завершившие этим спринтом спортивную карьеру Каури Кыйв и Роланд Лессинг. Спортсменов на финише проводили из большого спорта шампанским.
У женщин победу одержала Регина Оя, второе место заняла Йоханна Талихярм, бронзу завоевала Грете Гайм.