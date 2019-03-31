Вс, 31.03.2019
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Ветеранов эстонского биатлона проводили из спорта шампанским на финише

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Roland Lessing (vasakul), Kalev Ermits ja Kauri Kõiv.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

В трудных погодных условиях проходила последняя гонка чемпионата Эстонии по биатлону, последней эта гонка оказалась и для Роланда Лессинга и Каури Кыйва. Оба заслуженных биатлониста закончили выступления в большом спорте.

Соревнования проводились на 600-метровом круге, к тому же был сокращен и штрафной круг. Всем спортсменам можно было пользоваться одним дополнительным патроном на каждом стрельбище. В сложных погодных условиях победу одержал Калев Эрмитс, вторым и третьим стали завершившие этим спринтом спортивную карьеру Каури Кыйв и Роланд Лессинг. Спортсменов на финише проводили из большого спорта шампанским.

У женщин победу одержала Регина Оя, второе место заняла Йоханна Талихярм, бронзу завоевала Грете Гайм.

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