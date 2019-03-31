Ветеранов эстонского биатлона проводили из спорта шампанским на финише

Соревнования проводились на 600-метровом круге, к тому же был сокращен и штрафной круг. Всем спортсменам можно было пользоваться одним дополнительным патроном на каждом стрельбище. В сложных погодных условиях победу одержал Калев Эрмитс, вторым и третьим стали завершившие этим спринтом спортивную карьеру Каури Кыйв и Роланд Лессинг. Спортсменов на финише проводили из большого спорта шампанским.