Овечкин снова выбил "полтинник"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (6:3). Заброшенные шайбы стали для него 50-й и 51-й в сезоне (657-й и 658-й в карьере), передает sports.ru.
Этой отметки он достиг в восьмой раз за карьеру.
Это третий результат в истории НХЛ – больше таких сезонов было только у Уэйна Гретцки и Майка Босси (по девять).
При этом Овечкин (33 года 194 дня) стал третьим в списке самых возрастных игроков, забивавших 50 голов за сезон.
Старше были только Джонни Бьюсик (1970/71, 35 лет 308 дней) и Яромир Ягр (2005/06, 34 года 37 дней).
Российский нападающий увеличил отрыв в сезонной гонке снайперов от ближайшего преследователя – Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» – до 4 голов.
Также он вышел на единоличное 13-е место в истории НХЛ по голам, превзойдя Брендана Шенахана (656). 12-е место занимает Люк Робитайл (668), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Второй гол, забитый в большинстве, позволил Овечкину разделить с Робитайлом 4-е место в истории по голам в этой игровой ситуации – 247. Впереди находятся рекордсмен Дэйв Андрейчук (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255).