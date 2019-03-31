Овечкин снова выбил "полтинник"

Этой отметки он достиг в восьмой раз за карьеру.

Это третий результат в истории НХЛ – больше таких сезонов было только у Уэйна Гретцки и Майка Босси (по девять).

При этом Овечкин (33 года 194 дня) стал третьим в списке самых возрастных игроков, забивавших 50 голов за сезон.

Старше были только Джонни Бьюсик (1970/71, 35 лет 308 дней) и Яромир Ягр (2005/06, 34 года 37 дней).

Российский нападающий увеличил отрыв в сезонной гонке снайперов от ближайшего преследователя – Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» – до 4 голов.

Также он вышел на единоличное 13-е место в истории НХЛ по голам, превзойдя Брендана Шенахана (656). 12-е место занимает Люк Робитайл (668), а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).