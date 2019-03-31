Картина дня: митинг против националистов, угроза взрыва в торговых центрах и выборы президента Украины

Галерея: в Таллинне эвакуировали четыре торговых центра из-за угрозы взрыва

Сегодня, 31 марта, в торговые центры Viru, Kristiine и Rocca al Mare в Таллинне поступили сообщения об угрозе взрыва. Читать далее...

"За свободу, против лжи!": призыв к национализму сделал то, что не сделали 20 лет интеграции

В воскресенье в 12.00 в центре Таллинна началась акция "За свободу, против лжи": жители Эстонии вышли с плакатами к Вируским воротам, чтобы выразить свое недовольство создающейся коалицией. Читать далее...

Сторонник EKRE: я хотел быть женщиной, но меня излечили

Сегодня против проходившего в Таллинне митинга "За свободу, против лжи!" вышел громогласно протестовать молодой человек, который рассказал, почему ему не нравятся гомосексуалы. Читать далее...

Президент Кальюлайд созывает заседание Рийгикогу

Сегодня президент Керсти Кальюлайд подписала решение, которым призывает на первое заседание новый, XIV, состав Рийгикогу в этот четверг в 11 часов. Читать далее...

Продавец топлива: одним подорожанием 95-го бензина не обойдется

С понедельника в продающихся на заправках 95-м бензине увеличатся объемы биодобавок, что повлечет за собой повышение цен. По словам продавца топлива Алана Вахта, очевидно, что рано или поздно вырастет цена и на 98-й бензин. Или они поднимут ее сами. Читать далее...

Фото: начались выборы президента Украины

Сегодня, 31 марта, в 8:00 началось голосование на очередных выборах президента Украины. Читать далее...

Выборы президента Украины: в посольстве в Таллинне уже проголосовали полтысячи человек

По состоянию на 12 часов в воскресенье на выборах президента Украины в украинском посольстве в Таллинне проголосовали 420 человек. Читать далее...

Судебные исполнители взъелись на Гросса: выплата зарплат наличными никого не спасет от долгов

В Палате банкротных управляющих и судебных исполнителей возмущены словами крупного предпринимателя Олега Гросса, попавшего на этой неделе в скандал в связи с выплатой зарплат наличными. Гросс назвал любопытную причину, по которой он это делает. Читать далее...

В Эстонии проснулись клещи: более ста человек заболели боррелиозом

В связи с приходом весны и началом сезона клещей Департамент здоровья напоминает, что клещевой энцефалит - серьезное заболевание, которое можно предотвратить только с помощью защиты и вакцинации. Читать далее...

Клиентов Elisa ждут большие перемены

Телекоммуникационная компания Elisa с первого мая поднимает цены на многие услуги, связанные с интернетом и телевидением, а также - часть цен на мобильные пакеты. Читать далее...

Фото: в Таллинне полыхает дом