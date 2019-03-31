График: завтра у президента, министров и членов Рийгикогу вырастет зарплата

Это означает, что зарплаты высокопоставленных госслужащих растут быстрее, чем в среднем у жителей Эстонии. По данным Департамента статистики, в прошлом году средняя зарплата у работников эстонских предприятий, учреждений и организаций за год выросла на 7,3 процента, достигнув 1310 евро в месяц.

Самый большой рост зарплат ожидает президента, премьер-министра, председателя Госсуда и председателя Рийгикогу, зарплата которых вырастет почти на 500 евро и впервые превысит 6000 евро. Также зарплата членов Рийгикогу впервые станет больше 4000 евро в месяц.

Для расчета зарплат высокопоставленных госслужащих была создана специальная формула, на основании которой зарплаты политиков и высокопоставленных чиновников изменяются каждую весну.

Формула индексации состоит из трех компонентов. Во-первых, самая высокая ставка заработной платы, которая с 1 апреля по расчету Министерства финансов составляет 5690,32 евро. Эта сумма умножается на индекс, величина которого зависит на 20 процентов от роста потребительских цен (инфляции) и на 80 процентов от роста поступлений части пенсионного страхования социального налога. В этом году индекс составляет 1,084.

Полученные результат следует еще умножить на коэффициент служебной зарплаты конкретного госслужащего (например, у президента — 1,0; у простого члена Рийгикогу — 0,65; у члена совета Банка Эстонии — 0,25). После умножения трех показателей и получается месячная зарплата. В то же время это не предельный их доход, поскольку политикам и чиновникам могут еще выплачивать доплаты и премии.

Ранее Министерство финансов сказало ERR, что новый индекс будет применен к зарплатам президента, председателя Рийгикогу, председателей комиссии и фракции, членов Рийгикогу, премьер-министра и министров после того, как к работе приступит новый состав парламента.

Зарплата других высокопоставленных госслужащих вступит в силу с 1 апреля.

В то же время стоит отметить, что индексация не всегда приводит к росту зарплат. Например, с 2014 по 2017 зарплата высокопоставленных чиновников не менялась.