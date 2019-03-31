Спортсменка родила через два месяца после смерти

По информации издания, 26-летнюю спортсменку госпитализировали на 19-й неделе беременности из-за тяжелого приступа астмы. Ее ввели в состояние искусственной комы, но через несколько дней врачи констатировали смерть мозга.

Следующие 56 дней медики поддерживали жизнедеятельность организма Секейры. На 32-й неделе беременности они были вынуждены сделать кесарево сечение. После рождения ребенка врачи отключили Секейру от систем жизнеобеспечения. Отмечается, что мальчик родился недоношенным и весил всего 1,7 килограмма, но, по словам медиков, вполне здоров.