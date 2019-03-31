Хельме придумал, как отменить Закон о сожительстве

Лидеры Консервативной народной партии (EKRE) Март и Мартин Хельме признали, что создаваемая в Эстонии новая коалиция не отменит Закон о сожительстве, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.
По словам Мартина Хельме, отменить закон не удастся, поскольку для этого у планируемой коалиции, которую сформируют Центристская партия, EKRE и "Отечество", не будет достаточного количества голосов.
По его словам, партия намерена внести в коалиционное соглашение пункт о том, чтобы актуальные для общества вопросы выносились на народное голосование.
В случае, если в голосовании примут участие свыше половины избирателей, которые проголосуют за предложение, то оно автоматически становится действительным.
Мартин Хельме добавил, что на референдум партия собирается вынести не только вопрос об отмене Закона о сожительстве, но и вопрос о необходимости введения в Эстонии прямых президентских выборов.