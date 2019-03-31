На Бали погибла российская туристка

По информации агентства, приехавшая на отдых россиянка несколько дней назад арендовала скутер и попала на нем в аварию, в которой, предположительно, участвовал грузовик. Другие обстоятельства инцидента неизвестны, передает Lenta.ru.

Сообщается, что расходы по транспортировке тела Трушик на родину возьмет на себя страховая компания, однако родственники погибшей параллельно начали сбор средств в социальных сетях.