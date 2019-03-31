Вс, 31.03.2019
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  • Осужденная за мошенничество маклер Наталья Языкова может досрочно выйти из тюрьмы

Осужденная за мошенничество маклер Наталья Языкова может досрочно выйти из тюрьмы

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Молоток судьи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

На следующей неделе Харьюский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Натальи Языковой, отбывающей наказание за многократное и крупномасштабное мошенничество с недвижимостью. Своими действиями Языкова нанесла пострадавшим ущерб на сумму свыше 290 000 евро, передает Rus.ERR.

Как подтвердили rus.err.ee в пресс-службе суда, вопрос об УДО Языковой будет рассмотрен на заседании 3 апреля.

Обвинительный приговор в отношении Натальи Языковой вступил в законную силу в декабре прошлого года.

Суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы.

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