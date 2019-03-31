Мадисон о воскресном митинге в Таллинне: люди неправильно понимают ситуацию

"Если мы посмотрим на эту массовую истерию, разворачивающуюся на интернет-порталах, где запугивают людей, говоря, что если EKRE попадет в правительство, то наступит конец света и катастрофа, то такая истерия беспочвенна. Но многие люди в нее верят на полном серьезе. Но эти люди даже не видели коалиционный договор и окончательный результат", - заявил Яак Мадисон