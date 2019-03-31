Вс, 31.03.2019
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Мадисон о воскресном митинге в Таллинне: люди неправильно понимают ситуацию

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Яак Мадисон на митинге "За свободу, против лжи".

ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон считает, что участники прошедшего в воскресенье в Таллинне митинга "За свободу, против лжи" неправильно понимают текущую политическую ситуацию, передает Rus.ERR.

По его словам,  во всем виноваты предвзято освещающие события журналисты, передает в воскресенье, 31 марта, "Актуальная камера" (ETV+).

"Если мы посмотрим на эту массовую истерию, разворачивающуюся на интернет-порталах, где запугивают людей, говоря, что если EKRE попадет в правительство, то наступит конец света и катастрофа, то такая истерия беспочвенна. Но многие люди в нее верят на полном серьезе. Но эти люди даже не видели коалиционный договор и окончательный результат", - заявил Яак Мадисон

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