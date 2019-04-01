Пн, 1.04.2019
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  • 17-летний водитель без прав не справился с управлением: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

17-летний водитель без прав не справился с управлением: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

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Мигалки полицейской машины. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В ночь на понедельник в Харьюмаа произошло ДТП, в котором пострадал не имевший водительских прав 17-летний молодой человек, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент имел место около 02.08 в поселке Лаагри Харьюского уезда неподалеку от перекрестка шоссе Таллинн — Ряпну — Икла и улицы Сельяку. Автомобиль Ford Transit Custom под управлением не имевшего водительских прав 17-летнего юноши врезался в временные дорожные знаки, съехал с дороги и перевернулся на крышу.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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