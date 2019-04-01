17-летний водитель без прав не справился с управлением: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

Инцидент имел место около 02.08 в поселке Лаагри Харьюского уезда неподалеку от перекрестка шоссе Таллинн — Ряпну — Икла и улицы Сельяку. Автомобиль Ford Transit Custom под управлением не имевшего водительских прав 17-летнего юноши врезался в временные дорожные знаки, съехал с дороги и перевернулся на крышу.