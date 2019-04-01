В авиакатастрофе под Франкфуртом погибла совладелица российской авиакомпании S7.

По данным "Интерфакса", на борту разбившегося самолета вместе с Филевой находился ее отец. Расследование трагедии будет проводиться международной комиссией при участии российских авиационных властей, сообщила S7.

Немецкая полиция сообщила, что в результате крушения легкомоторного самолета в Эрцхаузене близ Дармштадта погибли три человека, пишет DW.com. Машина рухнула на поле и полностью сгорела, жертвы еще не идентифицированы. Предположительно, речь идет о гражданах РФ, говорится в заявлении. В шестиместном самолете наряду с пилотом находились два пассажира. Расследование авиакатастрофы продолжается. Место крушения находится всего в нескольких километрах от аэродрома Эгельбах, куда направлялся самолет.