Пн, 1.04.2019
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Шведская лыжница пожаловалась на травлю со стороны россиян

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SEEFELD, TIROL, AUSTRIA  FEBRUARY 26, 2019: Skier Frida Karlsson of Sweden competes in the ladies' 10km classic cross-country skiing race at the 2019 FIS Nordic World Ski Championships. Sergei Bobylev/TASS

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Шведская лыжница Фрида Карлссон заявила Expressen, что столкнулась с волной критики со стороны российских болельщиков.

По словам Карлссон, в ее Instagram-аккаунте начали появляться неприятные комментарии после эпизода, произошедшего на этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Шведка ткнула палкой в лицо россиянки Юлии Белоруковой, за что получила от нее удар по этой палке.

Карлссон заметила, что сделала это не специально. «Такая техника не только у меня. Так просто совпало, что Белорукова оказалась позади меня и получила удар», — заверила лыжница. Она также сказала, что из-за критики в соцсетях не волновалась.

В общем зачете Кубка мира-2018/2019 Карлссон заняла 40-е место. Белорукова стала восьмой. Победу одержала норвежка Ингвильд Эстберг, второй стала еще одна россиянка Наталья Непряева.

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