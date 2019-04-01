Шведская лыжница пожаловалась на травлю со стороны россиян

По словам Карлссон, в ее Instagram-аккаунте начали появляться неприятные комментарии после эпизода, произошедшего на этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Шведка ткнула палкой в лицо россиянки Юлии Белоруковой, за что получила от нее удар по этой палке.

Карлссон заметила, что сделала это не специально. «Такая техника не только у меня. Так просто совпало, что Белорукова оказалась позади меня и получила удар», — заверила лыжница. Она также сказала, что из-за критики в соцсетях не волновалась.