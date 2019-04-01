Уволенная директор Йыхвиской библиотеки пожалуется в комиссию по трудовым спорам

Шпиц - одна из пяти чиновников , с которыми старейшина волости Йыхви Мартин Репинский за последние две недели прекратил сотрудничество, но если четыре работника согласились уйти в отставку добровольно, получив компенсацию в размере шести зарплат, то Ингрид Щпиц на такой шаг не пошла и была уволена. По словам экс-директора библиотеки, решение об ее увольнении не является законным.