"Ливерпуль" продолжает битву с "Манчестер Сити" за чемпионство

"Челси" в матче с "Крадиффом" проигрывал 0:1 к 84-й минуте, но после голов Аспликуэты и Лофтус-Чика на последней минуте, сумели вырвать победу 2:1. С аналогичным счетом закончился матч "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом". В этом матче победа была также одержана на последней минуте - защитник "Шпор" Тоби Алдервейрелд неудачно срезал мяч в свои ворота, принеся победу подопечным Юргена Клоппа. "Манчестер Сити" без особых проблем, 2:0, одолел лондонский "Фулхэм".

"Ливерпуль" по-прежнему опережает "МанСити" на два очка, но у подопечных Гвардиолы одна игра в запасе.

В чемпионате Италии гол серба Милинковича-Савича принес "Лацио" выездную минимальную победу 1:0 над миланским "Интером", а "Наполи" в Риме разгромил 4:1 "Рому". "Ювентус" без Криштиану Роналду обыграл дома "Эмполи" 1:0. Единственный гол в этой встрече забил 19-летний Мойзе Кин.