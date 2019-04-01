Лaтвийского форварда "Далласа" Кристапса Порзингиса обвиняют в изнасиловании

Потерпевшая (ей около 20 лет) обратилась в полицию в прошлый четверг. Она утверждает, что ждала больше года, потому что игрок предлагал ей за молчание 68 тысяч долларов на оплату обучения брата в колледже, но в итоге отказался давать деньги.

По версии женщины, которая выдвинула обвинения, Порзингис изнасиловал ее 7 февраля 2018 года вскоре после матча с «Милуоки» (89:103), в котором он повредил переднюю крестообразную связку.

Будучи игроком «Нью-Йорка», Порзингис отыграл в том матче 11 минут из-за травмы, а после вернулся в свою квартиру на Манхэттене и навестил женщину, живущую в том же здании. Примерно в два часа ночи он пригласил ее к себе, где и совершил акт изнасилования.

Адвокаты Порзингиса отрицают все обвинения.

«Мы ознакомились со всеми обвинениями в отношении господина Порзингиса и полностью отрицаем их.

Еще в декабре мы направили официальное заявление в правоохранительные органы, сославшись на «грабительские» требования обвинителя. Также мы предупредили лигу несколько месяцев назад – они давно в курсе возможных обвинений.

Больше прокомментировать это федеральное расследование мы не можем. Пожалуйста, по всем вопросам обращайтесь в ФБР или к представителям НБА».