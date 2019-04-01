В Германии заявили о попытках России дестабилизировать ЕС

Российские власти многое делают для того, чтобы ослабить, дестабилизировать страны ЕС и его ближайших соседей. Об этом председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) и, возможно, будущий канцлер Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в выпуске передачи heute-journal немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 31 марта.
На подобные действия необходимо четко реагировать, подчеркнула политик. По ее словам, члены Европейского Союза должны держаться вместе. Кроме того, Крамп-Карренбауэр раскритиковала европейские популистские партии, которые получают поддержку со стороны Москвы, пишет DW.com.
"Северный поток-2" и интересы Украины
Председатель ХДС не обошла стороной тему строительства газопровода "Северный поток-2". Крамп-Карренбауэр охарактеризовала его как трудный проект и подчеркнула, что при строительстве необходимо принимать во внимание интересы в области безопасности как Украины, так и других стран в регионе.
Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.