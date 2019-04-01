В Германии заявили о попытках России дестабилизировать ЕС

На подобные действия необходимо четко реагировать, подчеркнула политик. По ее словам, члены Европейского Союза должны держаться вместе. Кроме того, Крамп-Карренбауэр раскритиковала европейские популистские партии, которые получают поддержку со стороны Москвы, пишет DW.com.

"Северный поток-2" и интересы Украины

Председатель ХДС не обошла стороной тему строительства газопровода "Северный поток-2". Крамп-Карренбауэр охарактеризовала его как трудный проект и подчеркнула, что при строительстве необходимо принимать во внимание интересы в области безопасности как Украины, так и других стран в регионе.