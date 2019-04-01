Госпредприятие планирует сократить многострадальное Тапаское депо

Тоомсалу подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Однако, по его словам, определенно, что Тапаское депо закрывать не будут. Также определенно то, что все 70 человек, которые работают в вагонном цеху, сокращать не станут. Но будут ли сокращения вообще и в каких масштабах, по словам Тоомсалу, зависит от того, какой из сценариев будет применен.

Слышны и разговоры о том, что интерес к Тапаскому депо вновь возник и у предпринимателя Олега Осиновского, фирмам которого принадлежит и Валгаское депо. Тоомсалу сказал, что хотя он давно не говорил с Осиновским, идея продать депо ему кажется интересной. «С точки зрения бизнеса, локомотивы нам страшно нравятся. Мне кажется, что с ними у нас все хорошо. В то же время, в бизнесе с вагонами я не уверен», - сказал он, так и не ответов на вопрос, по каким причинам Осиновский должен покупать ущербный вагонный бизнес.

Профсоюз очень обеспокоен

Руководитель подразделения ремонтного бизнеса Operail Райн Йохансон, который лучше всех знает о работе Тапаского депо, категорически отказался комментировать, сказав, что у него нет полномочий о чем-либо говорить. Председатель совета Operail Кульдар Лейс, говоря о возможных сокращениях, был немногословен. Он сказал, что на последнем заседании совета они это обсуждали, но конкретного решения не приняли.

Переосмысление бизнеса по обслуживанию вагонов, по его словам, логично, поскольку все остальные бизнес-направления Operail в последнее время были основательно пересмотрены. По словам Лейса, совет будет обсуждать вопрос Тапаского депо в конце апреля, когда пройдет очередное заседание.

По словам давнишнего руководителя профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, правление Operail уже проинформировало их о плане остановки работы Тапаского депо: «Если это произойдет, то за этим явно последуют или закрытие, или продажа». Он добавил, что профсоюз в любом случае против этого.

Чубаров сказал, что Тапаское депо работает в убыток, поскольку там есть проблемы с руководством: «В течение последних трех лет там неоднократно меняли руководство, они не являются специалистами в данной области и потому могут совершать ошибки». Тут профсоюзный лидер ссылается на железнодорожные аварии в России.

Он добавил, что в течение последних недель говорил с Тоомсалу и Лейсом и понял, что у них есть желание скорее прекратить обслуживание вагонов, чем заниматься его развитием. Это, по его словам, показывает, прежде всего, некомпетентность руководства: «Они хотят лишь заработать быстрый доход, а не сделать работу». Но определенно то, что если сокращения будут массовыми, профсоюз будет протестовать, не исключены и забастовки, и другие акции.

В прошлом году при обороте в 73 миллиона евро Operail заработал 9,2 миллиона евро чистой прибыли. Годом ранее фирма имела убытки в 1,2 миллиона евро. Серьезный толчок к увеличению прибыли дало увеличение бизнеса по аренде вагонов в прошлом году. Кроме того, в прошлом году предприятие почти на треть увеличило объемы перевозок и перевезло 13,4 миллиона тонн грузов, что составило 99 процентов всего товарного движения по инфраструктуре Eesti Raudtee.