Госпредприятие планирует сократить многострадальное Тапаское депо

Государственная железнодорожная логистическая фирма Operail (прежнее название EVR Cargo) собирается сделать Тапаское депо более прибыльным, что с большой долей вероятности приведет к сокращению работников в цеху по ремонту вагонов, пишет Postimees.
«В будущем мы хотим проводить в Тапа работы, которые приносят нам больше всего денег и в исполнении которых мы лучше других», - сказал руководитель предприятия Operail, предоставляющего работу более 670 людям, Рауль Тоомсалу. Сейчас в депо работают 125 человек, более половины из которых обслуживают и ремонтируют железнодорожные вагоны. «В то же время, если мы посмотрим, что приносит доход, то именно вагонная часть вызывает больше всего расстройства», - добавил он.
Сейчас 150-летнее Тапаское депо в определенном смысле можно даже назвать пресловутым, поскольку отремонтированные там вагоны неоднократно попадали в разные неприятности на железной дороге восточного соседа. Например, в 2015 году вагон EVR Cargo сошел с рельсов на свердловской трассе, после чего Россия объявила бойкот тапаским товарным вагонам.
Последнее происшествие произошло в конце прошлого года, когда главным обвиняемым в железнодорожной аварии под Омском объявили отремонтированный в Тапаском депо вагон (см. текст внизу – ред.)
Есть ли интерес у Олега Осиновского?
Происходящее вызывает вопрос: за сворачиванием ремонта вагонов стоят железнодорожные аварии, в результате которых под ударом оказались качество ремонтного цеха в Тапа и доверие к нему? Тоомсалу это отрицает, говоря, что речь скорее идет о даже выросшем спросе на обслуживание и ремонт вагонов. Они просто хотя сделать цех более эффективным и начать предлагать более дорогие услуги.
Поэтому госпредприятие ищет новые бизнес-направления. Например, они обслуживают, ремонтируют и перестраивают вагоны. Именно последнее Тоомсалу считает «приносящей самую большую дополнительную ценность» из предлагаемых услуг, которой в будущем стоило бы начать заниматься серьезнее.
Тоомсалу бросился в глаза тем, что вдохнул жизнь в находившееся на грани смерти госпредприятие. Именно под его руководством инициировали вызвавшую скандал сделку с арендой вагонов в России, которая оказалась золотой жилой и принесла фирме десятки миллионов евро прибыли. Теперь он критическим взглядом смотрит на бизнес по ремонту вагонов, считая, что он себя особо не окупает, возможно, потому, что в России такие же работы выполняют значительно дешевле: «Этот прессинг в будущем будет еще сильнее. Я не хочу конкурировать в дешевизне, я хочу конкурировать в знаниях и инновациях».
Так какие планы у госпредприятия и сколько человек сократят? По словам Тоомсалу есть три сценария. Первые – увеличить эффективность за счет того, чтобы значительно увеличить объемы ремонтируемых в депо вагонов и оставить количество работников прежним. Второй – обсуждается возможность автоматизации части работ по обслуживанию и сокращению части работников. Третий – самый экстремальный вариант – свернуть бизнес по обслуживанию и ремонту и обслуживать свои вагоны где-то в другом месте. По словам Тоомсалу, это все же не означает массовых сокращений, речь идет о том, что большая часть работников будет переведена на другие рабочие места.
Тоомсалу подчеркнул, что окончательное решение еще не принято. Однако, по его словам, определенно, что Тапаское депо закрывать не будут. Также определенно то, что все 70 человек, которые работают в вагонном цеху, сокращать не станут. Но будут ли сокращения вообще и в каких масштабах, по словам Тоомсалу, зависит от того, какой из сценариев будет применен.
Слышны и разговоры о том, что интерес к Тапаскому депо вновь возник и у предпринимателя Олега Осиновского, фирмам которого принадлежит и Валгаское депо. Тоомсалу сказал, что хотя он давно не говорил с Осиновским, идея продать депо ему кажется интересной. «С точки зрения бизнеса, локомотивы нам страшно нравятся. Мне кажется, что с ними у нас все хорошо. В то же время, в бизнесе с вагонами я не уверен», - сказал он, так и не ответов на вопрос, по каким причинам Осиновский должен покупать ущербный вагонный бизнес.
Профсоюз очень обеспокоен
Руководитель подразделения ремонтного бизнеса Operail Райн Йохансон, который лучше всех знает о работе Тапаского депо, категорически отказался комментировать, сказав, что у него нет полномочий о чем-либо говорить. Председатель совета Operail Кульдар Лейс, говоря о возможных сокращениях, был немногословен. Он сказал, что на последнем заседании совета они это обсуждали, но конкретного решения не приняли.
Переосмысление бизнеса по обслуживанию вагонов, по его словам, логично, поскольку все остальные бизнес-направления Operail в последнее время были основательно пересмотрены. По словам Лейса, совет будет обсуждать вопрос Тапаского депо в конце апреля, когда пройдет очередное заседание.
По словам давнишнего руководителя профсоюза железнодорожников Олега Чубарова, правление Operail уже проинформировало их о плане остановки работы Тапаского депо: «Если это произойдет, то за этим явно последуют или закрытие, или продажа». Он добавил, что профсоюз в любом случае против этого.
Чубаров сказал, что Тапаское депо работает в убыток, поскольку там есть проблемы с руководством: «В течение последних трех лет там неоднократно меняли руководство, они не являются специалистами в данной области и потому могут совершать ошибки». Тут профсоюзный лидер ссылается на железнодорожные аварии в России.
Он добавил, что в течение последних недель говорил с Тоомсалу и Лейсом и понял, что у них есть желание скорее прекратить обслуживание вагонов, чем заниматься его развитием. Это, по его словам, показывает, прежде всего, некомпетентность руководства: «Они хотят лишь заработать быстрый доход, а не сделать работу». Но определенно то, что если сокращения будут массовыми, профсоюз будет протестовать, не исключены и забастовки, и другие акции.
В прошлом году при обороте в 73 миллиона евро Operail заработал 9,2 миллиона евро чистой прибыли. Годом ранее фирма имела убытки в 1,2 миллиона евро. Серьезный толчок к увеличению прибыли дало увеличение бизнеса по аренде вагонов в прошлом году. Кроме того, в прошлом году предприятие почти на треть увеличило объемы перевозок и перевезло 13,4 миллиона тонн грузов, что составило 99 процентов всего товарного движения по инфраструктуре Eesti Raudtee.
Российская железнодорожная авария больше не тревожит
В начале декабря прошло года Operail попало под горячую руку Российским железным дорогам, которые обвинили тапаские вагоны виновными в железнодорожной аварии под Омском. По данным газеты Äripäev, в худшем случае Operail может ждать штраф, достигающий десятков миллионов.
Руководство предприятия в рождественский сочельник вызвали в Москву, чтобы дать показания. И хотя российская сторона по-прежнему считает Operail виноватым и угрожает востребовать ущерб, за четыре месяца, прошедших с момента аварии, никаких телодвижений Москва не предпринимала.
«Кажется, что их интерес нас тревожить пропал, - сказал Тоомсалу, по словам которого, никакого общения с начала января у них нет было. – Мы отправили им письменные материалы с объяснениями, и после этого все смолкло». Руководитель надеется, что конфликт стихнет.