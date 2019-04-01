Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, россиянин Квят 12-й

Следом финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако, у которого возникли проблемы с силовой установкой болида.

"Невероятное невезение для Шарля, - приводит слова Хэмилтона Sky Sports. - Он провел такую отличную гонку. Мне нужно было сходить и повидать Шарля, ведь он проделал отличную работу.

Я уверен, что это опустошающий результат для него, потому что он сделал свою работу, чтобы победить. Он заслуживал победы. Нам повезло. У этого парня впереди много побед".

Очко за самый быстрый круг в гонке заработал Леклер. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, столкнувшись во время гонки с пилотом "Альфа Ромео" Антонио Джовинацци.