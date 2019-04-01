Высокие цены в Испании заставили туристов искать более дешевые альтернативы

Специализированный портал о туризме представил подробный ежегодный отчет Destination 2019, в котором отражены успехи и неудачи популярных туристических направлений за последние 5 лет, пишет turizm.ru. Одна из его частей посвящена самым актуальным для российского туриста регионам — Южной Европе и Северной Африке.

Согласно опубликованным данным, за последние годы самых впечатляющих результатов в сфере туризма добился Египет. Египетские курорты Красного моря показали внушительный рост: в прошлом году общее число иностранных гостей выросло на 35%. За период с 2013 по 2018 года зарубежный турпоток увеличился на 18,4%.

Другим крупнейшим туристическим направлением в регионе является Турция, которая быстро восстанавливается после серьезного спада в 2016 и 2017 годах. Неплохие результаты демонстрирует Тунис, но о достижении прошлых рекордов здесь пока говорить очень рано. Согласно отчету Destination 2019, очевидных успехов в Средиземноморье с точки зрения устойчивого роста туризма добились Греция, Кипр, Марокко, Италия, Хорватия, Болгария и Мальта. К слову, Кипр за последние 5 лет принял иностранцев на 63,7% больше, а Марокко — на 25,3%.

Возникает вопрос: как при общем мировом спаде эти направления показывают рост в десятки процентов? Экспертам удалось найти ответ. Во всем виновата Испания. Высокие цены на испанских курортах заставили отдыхающих искать более дешевые альтернативы в восточном Средиземноморье. И произошел естественный отток туристов. Аналогичным образом турпоток снизился и в Португалии после высокого однозначного роста в последние годы.