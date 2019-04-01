Ребенок пошел выбрасывать мусор и оказался в больнице

Время идет, ребенок не возвращается. Звонит телефон матери, Маркус в истерике: «Выйди на улицу!» Мать выходит во двор, но в темноте не видит ребенка. Она набирает его номер, узнает, что мальчик находится с другой стороны дома. Сына она находит в шоковом состоянии: Маркус сидит, брюки его разорваны, на левом бедре - кровоточащая рана. Мальчик так сильно напуган, что кровь начинает идти и из носа. Что произошло?

Неудачное падение

Что же произошло? Когда Маркус подошел к мусорному контейнеру, он заметил подкрадывающуюся издалека большую рыжую собаку. Мальчик бросил пакет с мусором и побежал. «Я не знаю, почему он решил бежать за дом. Возможно, запаниковал», - вспоминает мать. Мальчик, которого преследовала собака, споткнулся и так неудачно упал прямо на старые качели, что поранил левое бедро. рана - семь сантиметров. «На старых качелях есть такие металлические детали», - поясняет мать. Когда она нашла сына, собаки за домом уже не было.

Мать сразу вызвала скорую помощь, которая приехала через несколько минут. Медики осмотрели рану и решили везти мальчика в Южно-Эстонскую больницу, поскольку в Пыльваской больнице в это время суток хирург уже не принимает.

Маркусу в больнице наложили несколько швов и отпустили. Сейчас он сидит дома и принимает обезболивающие, нога забинтована. Помимо раны, к счастью, других повреждений нет. Только сильный испуг. В ближайшие дни мальчик, очевидно, не пойдет в школу: будет приходить в себя от пережитого.

Полиция ищет собаку и ее владельца

Следователь Юго-восточного отделения полиции Талис Эйт сказал, что для начато производство. «Сейчас мы ищем собаку и устанавливаем личность ее хозяина», - добавил он. Исходя из собранной на данный момент информации, у полиции есть основания полагать, что собака похожа на изображенную на фотографии.

У полиции есть основание полагать, что собака, которая преследовала мальчика, выглядит так. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Тех, кто владеет информацией, которая может помочь найти гуляющую в районе улицы Ааса рыжую собаку, просят связаться с полицией.

Талис Эйт напоминает всем владельцам собак: вместе с приобретением животного у вас появляются и обязанности. «Чтобы избежать ситуации, когда свободно гуляющая собака становится причиной ущерба, следует вложиться в строительство забора и постоянно наблюдать за своей питомицей», - сказал он.

По словам Анники Киристая, по улицам Пыльва собаки часто бегают самостоятельно. Ее слова подтверждаются и опубликованными в соцсетях фотографиями. В большинстве случаев злодеяния ограничиваются тем, что четвероногие своими испражнениями загрязняют улицы, но в этом случае собака стала причиной серьезного инцидента.