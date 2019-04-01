План по II пенсионной ступени: вкладываешь деньги, но при желании можешь их забрать

Другими словам, каждый совершеннолетний должен будет сначала присоединиться к ступени, но после какого-то периода у него появится право прекратить накопление и забрать свои деньги. Для этого нужно будет подать отдельное заявление. У тех, кто уже присоединился, также возникнет возможность забрать свои деньги.