Пн, 1.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
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  • Эстония
  • План по II пенсионной ступени: вкладываешь деньги, но при желании можешь их забрать

План по II пенсионной ступени: вкладываешь деньги, но при желании можешь их забрать

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Юри Ратас, Март Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер в очередной день переговоров.

ФОТО: Sander Ilvest.

Источники, находящиеся рядом с ведущими коалиционные переговоры Центристской парией, EKRE и «Отечеством», подтвердили Postimees, что сейчас самым крепкий является тот вариант, что присоединение ко второй пенсионной ступени останется обязательным, но из нее можно будет добровольно выйти.

Другими словам, каждый совершеннолетний должен будет сначала присоединиться к ступени, но после какого-то периода у него появится право прекратить накопление и забрать свои деньги. Для этого нужно будет подать отдельное заявление. У тех, кто уже присоединился, также возникнет возможность забрать свои деньги.

Детальные переговоры еще идут, в числе прочего, о том, какую часть можно будет забирать, и как она будет облагаться налогами.

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