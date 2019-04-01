Волость Йыхви пожаловалась на Катри Райк в суд за предполагаемую клевету

«Мне жаль, что действующий министр внутренних дел зашла слишком далеко и не может контролировать свои высказывания. Поскольку она обнародовала ложные заявления о волости, у нас не оставалось ничего другого, как подать на нее в суд», - заявил волостной старейшина Йыхви Мартин Репинский.

Несколько изданий перепечатали публикацию министра внутренних дел в Facebook «Центристская партия - руки прочь от жителей Йыхви», в котором она утверждала, что «например, в начале этого года некоммерческое предприятие Jõhvi Noorteparlament получило финансовую поддержку от волости».

По словам Репинского, это утверждение не соответствует действительности. Привязка MTÜ Jõhvi Noorteparlament к предусмотренной в бюджете волости Йыхви 2019 года финансовой поддержке не обоснована, поскольку ни одного перевода сделано не было и нет никаких оснований для осуществления платежей в будущем.

«Несколько прогрессивных самоуправлений поддерживают деятельность молодежного собрания, чтобы молодежь больше участвовала в местной жизни. В этом году волость Йыхви выделила на текущие расходы молодежного собрания из дополнительного бюджета 30 000 евро, чтобы активизировать деятельность молодежного совета уже сейчас, - объяснил Репинский. - Если министр внутренних дел, помимо своей основной работы, считает необходимым комментировать эти вещи и видит какие-то другие связи в деятельности волости, я бы посоветовал ей вникнуть в курс своих дел. Сейчас ее мнение опирается только на слухи, что способствует их распространению».