Эстония будет активнее бороться с загрязнением воздуха

По словам главного специалиста отдела по наружному воздуху и излучению Министерства окружающей среды Рийны Марущак, в ЕС загрязнение воздуха остается главным экологическим фактором, приводящим к ранней смерти — в год из-за него в ЕС преждевременно умирает ориентировочно более 400 000 человек. Всемирная организация здравоохранения официально включила загрязнение воздуха в список канцерогенов. «Вызванные загрязнением воздуха проблемы со здоровьем приводят к дополнительным затратам на лечение, которых можно было бы избежать, снижая уровень загрязнения», - сказала Марущак.

Для повышения качества среды проживания Европейская комиссия совместно со странами-членами ЕС поставила цель к 2030 году снизить отрицательный эффект от загрязнения воздуха для здоровья человека на 40 процентов по сравнению с уровнем за 2005 год. В рамках этой цели все страны ЕС должны к 2020 и 2030 годам сократить объем эмиссий диоксида серы, неметановых летучих органических соединений, аммиака, особенно мелких частиц и оксидов азота.

По словам Кийслера, важно, чтобы люди помнили, что, хотя качество воздуха в Эстонии в целом является очень хорошим, а в крупных городах хорошим, есть много способов сделать окружающую среду чище. «Каждый из нас может что-то сделать для этого — например, в домашней печи можно сжигать только чистую сухую древесину, а в рамках весенней уборки можно не сжигать ненужные вещи, а выбрасывать их в соответствующий контейнер или относить на станцию отходов», - подчеркнул министр.