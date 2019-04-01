Фото: два крайне опасных преступника предстали перед судом

Согласно обвинительному заключению, в феврале 2017 года Устименко с бритвенным лезвием напал на 50-летнего охранника с целью убийства, желая отомстить ему за его профессиональную деятельность, сообщает rus.err.ee .

Второй фигурант дела Николай Лиличкин, который отбывает длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского, по версии следствия, призывал Устименко отрезать охраннику голову, выступал в роли морального наставника и, давая инструкции, способствовал последовавшей за этим попытке убийства.

Юрий Устименко также обвиняется в том, что 17 августа 2017 года он угрожал убийством тому самому охраннику, на которого напал в феврале. По данным прокуратуры, он также угрожал убить двух других охранников в период с 19 ноября по 4 декабря 2017 года.