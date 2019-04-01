Самолет, на котором разбилась совладелица S7, уже попадал в аварии.

Тогда за штурвалом самолета был гендиректор S7 Владислав Филев. По данным «Коммерсанта», он возвращался из командировки в Чехию, на борту лайнера также был инструктор. Перед приземлением в Домодедово одна стойка шасси сложилась по неизвестным причинам, и самолет пришлось посадить на фюзеляж. Лайнер получил незначительные повреждения, а Филев и инструктор «отделались легким испугом».

В тот же вечер следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ), занимающийся доследственной проверкой инцидента на наличие признаков ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), провел их освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным, и уголовное дело по данному факту возбуждено не было.

Представитель немецкой службы безопасности полетов (DFS) в разговоре с ТАСС предположил, что пилот разбившегося 31 марта самолета мог потерять контроль над машиной при выполнении маневра поворота. Собеседник агентства отметил, что самолет марки EPIC следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах и «упал непосредственно перед посадкой». При этом, по его словам, в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Это является обычной процедурой. Пилот взял под свою ответственность управление самолетом в 15:22, чтобы сообщить о посадке в аэропорт.

По данным Bloomberg, аэропорт Эгельсбах к юго-западу от Франкфурта-на-Майне, куда направлялся самолет, используется пассажирами, которым нужна конфиденциальность. В 2012 немецкая газета Spiegel указывала, что аэропорт принадлежит Уоррену Баффету, и им часто пользуются знаменитости и бизнесмены. Сообщалось, что 7 лет назад эта воздушная гавань получила известность как самый опасный аэропорт в мире: с 2003-го по 2012 год там разбилось пять самолетов и погибли 10 человек. Причина - очень короткая взлетно-посадочная полоса и частый туман в окрестностях.

На разбившемся самолете может не оказаться бортовых самописцев: как сообщил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко, подобное требование не является обязательным для частных самолетов. Он добавил, что у немецких специалистов есть все необходимое для расследования авиапроисшествия. «В случае необходимости мы готовы оказать консультативную помощь и помощь в расшифровке , если таковые будут обнаружены», - сказал Зайко. Между тем в YouTube появилась видеозапись с места крушения.