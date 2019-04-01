Google закроет еще один свой старый сервис

Уже завтра будет закрыта социальная сеть Google+, о чем стало известно еще в конце прошлого года. Но оказалось, что это не единственный проект поискового гиганта, который прекращает существование весной 2019 года.
Сервис Google URL Shortener (goo.gl), который был запущен 10 лет назад, также попал под нож. Соответствующий сайт какое-то время не работал, но заработал чуть позже, пишет ixbt.com. Поэтому пока неясно, когда именно он будет полностью закрыт.
На самом деле для новых пользователей сервис перестал быть доступен еще год назад. При этом уже существующие укороченные ссылки продолжают работать.