Читать всем автовладельцам: три мифа о переходе на новое топливо

В связи с этим распространяются мифы, создающие среди потребителей замешательство и даже панику. Эстонская топливная ассоциация и объединяющая автомобильные представительства, сервисы и крупнейшие независимые мастерские организация AMTEL развеивают некоторые заблуждения.

Миф 1: Большую часть машин нельзя заправлять бензином 95E10. Большинство автовладельцев смогут без проблем использовать поступающее в продажу в апреле новое моторное топливо. Бензин 95E10 с увеличившейся долей биокомпонента не рекомендуется использовать в основном в более старых автомобилях с бензиновым двигателем – обновление коснется не более пятой части всех автомобилей. Новым автомобилям бензин E10 подходит, а совместимость с бензином E10 старых автомобилей можно проверить на сайте www.biokytus.ee. Владельцам моделей с особыми настройками или машин с перестроенными двигателями стоит проконсультироваться с экспертами. Если выяснится, что топливо с увеличившейся долей биокомпонента автомобилю все же не подходит, обычный потребителей найдет альтернативу в виде 98 бензина.

Миф 2: Бензин с увеличившейся долей биокомпонента может повредить двигатель. Использование бензина 95E10 в автомобиле, которому он не подходит, не приводит к немедленным необратимым повреждениям мотора – негативные последствия проявляются лишь после продолжительного использования. Например, бензин 95E10 с 10% содержанием биокомпонента уже годы продают в Финляндии, где средний возраст автопарка сопоставим с показателями по Эстонии. Таким образом, если в течение последних восьми лет вы заправляли машину в Финляндии, вы уже использовали топливо, которое поступит в продажу в Эстонии в апреле.

Миф 3: Биокомпонент заметно повысит цену топлива. Это утверждение неверно, поскольку рост цены в связи с увеличением содержания биокомпонента будет для конечного потребителя практически незаметным – в худшем случае цена вырастет на пару центов за литр. При нынешних ценах на мировом рынке биокомпоненты, действительно, более дороги, чем фоссильное топливо, но, учитывая, что изменение содержания биокомпонента незначительно, а мировые цены и курсы валют подвержены ежедневным колебаниям, переход на биотопливо не приведет к заметному изменению цены для потребителей.