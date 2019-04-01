Германия возглавила по ротации Совбез ООН

Германия и Франция договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут совместным председательством на двухмесячный период, пишет DW.com.

"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", - сказал Мас перед вылетом в Нью-Йорк. Германия с начала текущего года вошла в число десяти непостоянных членов Совета Безопасности сроком на два года. В то же время Франция, наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией, является постоянным членом высшего органа всемирной организации, обладая правом вето.

Темы, которые поднимет Германия

До конца апреля Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН, участвуя в подготовке повестки дня и инициируя рассмотрение ряда собственных тем. Правительство ФРГ уже проинформировало, что намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин в ходе вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружение и контроль над вооружениями.

Хайко Мас также намерен привлечь внимание к положению гуманитарных работников в кризисных регионах. "Больницы, врачи и вспомогательный персонал все чаше становятся мишенью нападений, доступ к продовольствию и медицинской помощи все чаще используется как средство войны против гражданского населения. Мы должны остановить тенденцию к стиранию границ вооруженных конфликтов, иначе можем погрузиться в новое варварство", - подчеркнул глава МИД ФРГ.