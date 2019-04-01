Пн, 1.04.2019
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Норвежские лыжи сотрясает гражданская война: половина юниоров используют запрещенные методы

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PRN01: A2K SPORDIPOOD : PÄRNU, EESTI, 14JAN13- Pildil Start svammiotsikuga suusamääre ul/Foto URMAS LUIK PÄRNU POSTIMEES

ФОТО: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Одна из крупнейших норвежских газет,  Dagbladet, опубликовала материал о том, что Норвежский лыжный союз протестировал на одном из внутренних стартов лыжи 48 участников молодежного класса, передает Postimees.

Результат рейда потряс чиновников: у каждого второго лыжника были обнаружены следы фтора. Фтор способствует лучшему скольжению лыж, но дорог и абсолютно неэкологичен. В Норвегии такие лыжные смазки запрещены к применению на молодежных стартах.

Журналист Dagbladet Эстен Сятер назвал применение фтора "чистым обманом", в котором нужно обвинять детей, а только их жадных до славы родителей. Как пример, было приведено письмо пожелавшей остаться анонимной родительницы, которая утверждала, что запрет фторосодержащих смазок для детского спорта ничего не значит: "Использовали, используем и будем использовать. Все равно же никто не будет детей контролировать. Знаю, что так думают многие!" - говорилось в письме.

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