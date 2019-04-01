Норвежские лыжи сотрясает гражданская война: половина юниоров используют запрещенные методы

Результат рейда потряс чиновников: у каждого второго лыжника были обнаружены следы фтора. Фтор способствует лучшему скольжению лыж, но дорог и абсолютно неэкологичен. В Норвегии такие лыжные смазки запрещены к применению на молодежных стартах.

Журналист Dagbladet Эстен Сятер назвал применение фтора "чистым обманом", в котором нужно обвинять детей, а только их жадных до славы родителей. Как пример, было приведено письмо пожелавшей остаться анонимной родительницы, которая утверждала, что запрет фторосодержащих смазок для детского спорта ничего не значит: "Использовали, используем и будем использовать. Все равно же никто не будет детей контролировать. Знаю, что так думают многие!" - говорилось в письме.