Полицейский рейд выявил хаос на шоссе Таллинн-Тарту

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк отметила, что результаты рейда не радуют: «За это время поймали восемь употреблявших алкоголь водителей, одного водителя без прав, одну машину, которая не прошла техосмотра, восемь гонщиков, одного водителя, не имевшего страховки, а в одном случае водитель пустил за руль своего автомобиля человеку, употреблявшему алкоголь».

В рейде участвовали 14 полицейских и один помощник полицейского, проверили 1947 водителей.

Гоньяк добавила, что в тот же день полицейские обращали большее внимание на измерение скорости и тут результаты оказались плачевными – всего выявили 38 нарушителей скоростного режима.