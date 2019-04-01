Полицейский рейд выявил хаос на шоссе Таллинн-Тарту
В субботу сотрудники полиции провели в Ярвамаа операцию «Дуют все». Водителей в течение трех часов проверяли на 86-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, пишет Järva Teataja.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк отметила, что результаты рейда не радуют: «За это время поймали восемь употреблявших алкоголь водителей, одного водителя без прав, одну машину, которая не прошла техосмотра, восемь гонщиков, одного водителя, не имевшего страховки, а в одном случае водитель пустил за руль своего автомобиля человеку, употреблявшему алкоголь».
В рейде участвовали 14 полицейских и один помощник полицейского, проверили 1947 водителей.
Гоньяк добавила, что в тот же день полицейские обращали большее внимание на измерение скорости и тут результаты оказались плачевными – всего выявили 38 нарушителей скоростного режима.
«Значительно улучшившиеся погодные условия не отменяют ограничения скорости и не дают права сильнее давить на газ. Точно также в солнечные выходные и во время весенних встреч с друзьями нельзя забывать, что прежде чем сесть за руль нужно протрезветь. Полиция и впредь будет проводить такие рейды, концентрируя внимание как на употреблявших алкоголь водителях, так и на выявлении нарушителей скоростного режима»,- сказал руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ.