Пн, 1.04.2019
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  • Полицейский рейд выявил хаос на шоссе Таллинн-Тарту

Полицейский рейд выявил хаос на шоссе Таллинн-Тарту
Гонщики, пьяные водители, отсутствие прав и машины, на которых нельзя ездить

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В прошлую пятницу за дорожным движением также следили на шоссе Таллинн-Тарту. На фото патрульный полицейский Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус.

ФОТО: Дмитрий Котюх

В субботу сотрудники полиции провели в Ярвамаа операцию «Дуют все». Водителей в течение трех часов проверяли на 86-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, пишет Järva Teataja.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк отметила, что результаты рейда не радуют: «За это время поймали восемь употреблявших алкоголь водителей, одного водителя без прав, одну машину, которая не прошла техосмотра, восемь гонщиков, одного водителя, не имевшего страховки, а в одном случае водитель пустил за руль своего автомобиля человеку, употреблявшему алкоголь».

В рейде участвовали 14 полицейских и один помощник полицейского, проверили 1947 водителей.

Гоньяк добавила, что в тот же день полицейские обращали большее внимание на измерение скорости и тут результаты оказались плачевными – всего выявили 38 нарушителей скоростного режима.

«Значительно улучшившиеся погодные условия не отменяют ограничения скорости и не дают права сильнее давить на газ. Точно также в солнечные выходные и во время весенних встреч с друзьями нельзя забывать, что прежде чем сесть за руль нужно протрезветь. Полиция и впредь будет проводить такие рейды, концентрируя внимание как на употреблявших алкоголь водителях, так и на выявлении нарушителей скоростного режима»,- сказал руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ.

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