С этого месяца пенсионеров ожидает неприятный сюрприз

C 1 апреля услуга доставки пенсий и пособий на дом подорожала с 7,70 евро до 8,10 евро. Изменение затрагивает около 5000 клиентов Департамента социального страхования.
Последний раз стоимость доставки пенсий и пособий на дом подорожала в январе этого года. Таким образом, стоимость услуги держалась на уровне 7,70 евро всего три месяца, пишет rus.err.ee.
Нынешнее подорожание вызвано новым тендером на оказание соответствующей услуги, победителем которого вновь стала госкомпания Omniva, но, как уверяет предприятие, в тендер были изменены некоторые условия, которые сделали доставку дороже.
Финансовый директор Департамента социального страхования Сигне Уустал советует всем пенсионерам получать деньги на банковский счет.