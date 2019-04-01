В ЭМО не смогли помочь ребенку, который ткнул себя в глаз ножницами

Восьмилетний сын жительницы Валга Алены Левченковой 13 марта в своей комнате занимался работой по искусству, когда случайно ткнул себе ножницами в глаз. Вечером показалось, что никаких серьезных повреждений нет, но ночью мальчик проснулся из-за боли. Глаз распух и начал слезиться. Мать с ребенком обратились в отделение экстренной медицины(ЭМО) Валгаской больницы.

Дальнейшее описание происходившего в ЭМО у участников событий различается. По словам матери, ребенка даже не осмотрели: «Дежурные работники сказали, что в случае глазных повреждений они не оказывают первую помощь, поскольку у них нет глазного врача. Отказались оказывать помощь. Они даже не подошли к ребенку, не осмотрели глаз. Ребенок сидел и плакал».

Глазной врач принял утром

По словам матери, дежурные медики посоветовали ей ехать в Тарту. Мать узнала, может ли транспортом стать машина скорой помощи, но ей сказали, чтобы она хорошо подумала, поскольку среди ночи им надо будет потом как-то вернуться домой. В больницу мать и сына привез сосед, но ему надо было рано утром идти на работу, поэтому о поездке в Тарту на машине речь и не шла. «По словам медсестры, хирург сказал, что в ЭМО не придет, поскольку это не входит в его компетенцию», - добавляет Левченкова.

Просидев в ЭМО час, она решила с сыном идти домой. Она планировала утром ехать в Тарту, но заметила, что утром в Валга принимает глазной врач Вильяр Вихманн. Врач согласился осмотреть мальчика до начала приема в восемь утра. Мать ему очень благодарна.

По словам матери, Вихманн сказал, что ножницы попали в белок глаза и повреждение не было глубоким или сильно опасным. Он выписал лекарства и ребенок неделю должен был посидеть дома. На данный момент глаз уже восстановился.

Левченкова говорит, что ранее у нее был только позитивный опыт с ЭМО Валгаской больницы и никого наказывать она не хочет, но все же считает, что отношение к ней там было неподобающим. Она ожидала, что кто-то из медиков хотя бы скажет, насколько серьезно повреждение.

Также ее интересует, как следует поступать в подобных случаях. «Я не одна в Валга, у кого нет личного транспорта или больших финансовых возможностей».

Травмы не было видно

В ту ночь дежурившая медсестра Ирина Васильева сказала, что глаз ребенка все же осмотрели. Осмотрела глаз мальчика и другая медсестра, но повреждений они не обнаружили. «Ничего не было видно. Просто было покраснение, но глаз краснеет, если его тереть. Травмы видно не было», - сказала Васильева.

По словам медсестры, поставить точный диагноз помешало отсутствие специалиста и необходимого оборудования. «Когда осмотрели глаз, сказали, что глазной врач ночью не принимает. Хирург сказал, что не осмелится осматривать глаз, поскольку там могут быть различные проблемы и только у глазного врача есть необходимая аппаратура», - объясняет медсестра.