Волна угроз взрыва в Таллинне: неизвестный продолжает рассылать письма

"Волны подобных угроз были раньше и за рубежом, в том числе и в соседних странах. Вчера саперы проверили предприятия, которые получили угрозы, и никой опасности обнаружено не было. На данным момент решено, что получившие угрозы адресаты будут проверяться, но массовой эвакуации проводиться не будет. Цель этих писем – нарушить нормальный ритм жизни и заполучить таким образом внимание. Мы убеждены в том, что за реальной угрозы за этими письмами нет", – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.