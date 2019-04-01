Полный привод и разгон до «сотни» менее чем за шесть секунд: военная полиция подыскивает новые автомобили

Находящиеся в пользовании военной полиции с 2014 года Volkswagen Passat планируется заменить в начале 2020 года, сообщил ERR пресс-секретарь Генштаба Сил обороны.

Согласно документации о закупке, три автомобиля должны быть седанами или хэтчбеками, а еще три — кроссоверами. Предложение должно поступать от одного продавца, а автомобили должны быть одной марки.

Требования к автомобилям с бензиновым двигателем следующие: мощность не менее 180 кВт, а разгон до 100 км/ч должен занимать менее шести секунд. Если же машины будут с дизельным мотором, то его мощность должна составлять не менее 170 кВт, а разгон до «сотни» должен занимать не более 7,5 секунды.