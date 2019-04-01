Пн, 1.04.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Полный привод и разгон до «сотни» менее чем за шесть секунд: военная полиция подыскивает новые автомобили

Полный привод и разгон до «сотни» менее чем за шесть секунд: военная полиция подыскивает новые автомобили

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Военная полиция.

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees

В ближайшее время Силы обороны Эстонии планируют обновить автопарк военной полиции: всего в рамках гостендера планируется купить шесть полноприводных автомобилей с мощными двигателями.

Находящиеся в пользовании военной полиции с 2014 года Volkswagen Passat планируется заменить в начале 2020 года, сообщил ERR пресс-секретарь Генштаба Сил обороны.

Согласно документации о закупке, три автомобиля должны быть седанами или хэтчбеками, а еще три — кроссоверами. Предложение должно поступать от одного продавца, а автомобили должны быть одной марки.

Требования к автомобилям с бензиновым двигателем следующие: мощность не менее 180 кВт, а разгон до 100 км/ч должен занимать менее шести секунд. Если же машины будут с дизельным мотором, то его мощность должна составлять не менее 170 кВт, а разгон до «сотни» должен занимать не более 7,5 секунды.

Ожидается, что участвующее в тендере предприятие сможет установить на автомобили необходимое для спецтранспорта дополнительное оборудование.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ