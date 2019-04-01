Инфляция в еврозоне замедлилась

В марте 2019 года потребительские цены в еврозоне выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель замедлил подъем с февральских 1,5%, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сохранение февральских темпов инфляции.
Об этом пишет портал finmarket, отмечая, что потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в марте увеличились на 0,8% в годовом выражении - самыми медленными темпами с апреля 2018 года.
Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов повышения CPI Core с февральского уровня в 1% до 0,9%.
Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали в марте на 1,8% по сравнению с тем же месяцем 2018 года после повышения стоимости на 2,3% в феврале. Вместе с тем цены на услуги замедлили подъем с 1,4% в феврале до 1,1 % в марте. Рост цен на энергоносители, напротив, ускорился с 3,6% до 5,3%.