Инфляция в еврозоне замедлилась

Об этом пишет портал finmarket, отмечая, что потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в марте увеличились на 0,8% в годовом выражении - самыми медленными темпами с апреля 2018 года.

Продукты питания, алкоголь и табачные изделия подорожали в марте на 1,8% по сравнению с тем же месяцем 2018 года после повышения стоимости на 2,3% в феврале. Вместе с тем цены на услуги замедлили подъем с 1,4% в феврале до 1,1 % в марте. Рост цен на энергоносители, напротив, ускорился с 3,6% до 5,3%.